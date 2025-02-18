Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана

Предотвращена попытка провоза 8 кг наркотиков из Ирана в Азербайджанскую Республику (АР).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), в результате совместной операции с сотрудниками Министерства внутренних дел, проведенной 14 февраля в 23:05, была предотвращена попытка ввоза наркотиков через пограничный отряд "Горадиз" Командования пограничных войск ГПС.

Задержаны два человека: гражданин Афганистана Абдулнасер Ноорзаи (2003 года рождения) и гражданин Азербайджана Садыг Алыкишиев (1986 года рождения). Они пытались провести на территорию Азербайджана марихуану общей массой 8 кг.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия по данному делу.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики.