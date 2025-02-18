Творчеству композитора Айдына К. Азима посвятят проект "Музыкальные вечера в музее"

В рамках совместного проекта "Музыкальные вечера в музее" Бакинского общества современной музыки и Музейного центра 1 марта в 19:00 состоится концерт-портрет, посвящённый творчеству композитора, профессора Айдына К. Азим, сообщили Day.Az организаторы.

Мероприятие в Музейном центре пройдёт под модерацией музыковеда Вафы Аббасовой.

В концерте прозвучат произведения композитора: "La Makam", "Последний Ромул", "Текущая вода", "Соната-поэма" и "Сонаханым". Солисты Хумай Гасымзаде (фортепиано), Атабала Манафзаде (фортепиано), Фатима Насирли (скрипка), Эльшан Мамедов (гобой), Камиль Хусейнзаде (вибрафон).

Айдын К. Азим обучался в 1964-1972 годах в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли) на факультете композиции (класс видного композитора Гара Гараева). В 1968-1996 годах работал на Азербайджанском государственном телевидении и радио. В 1996-2005 годах преподавал в Государственной консерватории Университета Мерсин (Турция), где основал кафедру композиции. После восстановления независимости Азербайджана аранжировал Государственный гимн.

Среди произведений композитора - вокальные циклы на стихи Назима Хикмета и Вагифа Самедоглу, шесть прелюдий для фортепиано, симфонические картины "На дне жизни", симфоническая поэма "День убийства", симфоническая сюита "Плач", оперетты и многие другие произведения, ставшие ценным вкладом в музыкальное искусство. С 2005 года Айдын К. Азимов является профессором Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли.

Вход на концерт свободный.

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