Проармянский американский сенатор Адам Шифф, известный своими жесткими обвинениями в адрес оппонентов и сторонник различных теорий заговора, подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса, который осудил излишнее вмешательство судебной власти в дела исполнительной власти. Вэнс сделал это, обратившись к своему военному и юридическому опыту, после того как назначенный Бараком Обамой судья заблокировал доступ Департаменту эффективности правительства (DOGE) к системе казначейских платежей.

Как передает Day.Az со ссылкой на американское издание The Gateway Pundit, Вэнс подчеркнул, что судебная власть не должна вмешиваться в функции исполнительной, приводя аналогии с военными операциями и действиями генерального прокурора. Он отметил, что если бы судья пытался вмешиваться в военные решения или указания прокурору, это было бы незаконно, так как судьи не имеют права ограничивать законные полномочия исполнительной власти.

Однако Адам Шифф решил выступить с лекциями о важности соблюдения законов, заявив: "Джей Ди, мы оба учились на юридическом факультете, но для нас не нужно быть юристами, чтобы понять, что игнорирование решений судов, когда они нам не нравятся, ведет нас к беззаконию. Мы должны серьезно относиться к Конституции".

Это заявление Шиффа звучало довольно лицемерно, поскольку ранее он с энтузиазмом поддержал действия Джо Байдена, который проигнорировал решение Верховного суда по вопросу студенческих долгов. Шифф выразил радость по поводу того, что Байден предпринял меры для облегчения долгов студентов, несмотря на противоречие решениям суда. "Как я и надеялся, президент сделал решительные шаги после решения Верховного суда по студенческим долгам. Его действия дали надежду миллионам американцев, когда Верховный суд снова их подвел", - писал Шифф, поддерживая действия Байдена.

При этом сам Байден заявлял, что, несмотря на решение Верховного суда, он продолжит действовать в интересах граждан и поддерживать списание долгов студентов. "Верховный суд пытался помешать мне, но я не остановился. Я это сделал для более чем 5 миллионов американцев и продолжу в том же духе", - сказал Байден.

Этот случай ярко демонстрирует лицемерие Шиффа, который, с одной стороны, защищает верховенство закона, когда это соответствует его интересам, но, с другой - поддерживает нарушение тех же принципов, если это приносит политическую выгоду.