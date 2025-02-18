Религиозные конфессии в Азербайджане направили письмо Дональду Трампу

От имени религиозных общин Азербайджана для нас большая честь передать искренние поздравления с успешным началом Вашей деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки. Мы выражаем наши наилучшие пожелания Вам на этом высоком посту и дальнейшего процветания и благополучия американскому народу, который доверил Вам этот высокий пост.

Как религиозные лидеры Азербайджана, где люди разных религий исторически живут вместе в мире и согласии, мы пользуемся этой возможностью, чтобы выразить нашу глубокую благодарность за Вашу непоколебимую приверженность защите традиционных ценностей и религиозной свободы в Соединенных Штатах. Ваша твердая приверженность принципам религии, семьи и морали является маяком надежды для миллионов людей во всем мире и служит укреплению нравственных ценностей и моральной целостности.

Как сообщает Day.Az, об этом изложено в письме религиозных конфессий в Азербайджане, адресованном Президенту США Дональду Трампу.

В письме говорится:

"Наша Родина Азербайджан - одно из уникальных мест в мире, где религиозное и культурное разнообразие считается духовным богатством. Мы гордимся тем, что в то время, когда во многих частях мира усиливается этническая, религиозная и расовая дискриминация, такая как исламофобия, антихристианство и антисемитизм, Азербайджан выступает примером того, как мусульмане, христиане, евреи и последователи других религий всегда живут в согласии и процветании.

Наряду с культурными центрами в Азербайджане бок о бок действуют мечети, церкви и синагоги. Наше государство создает равные условия для всех религиозных общин, заботой и покровительством поддерживает их религиозные образования, регулярно оказывает им материальную и духовную помощь, обеспечивает их активное участие в общественной жизни страны.

Азербайджан, сохраняющий богатое наследие разнообразия, поддерживает свободу вероисповедания, активно участвует в глобальном межрелигиозном диалоге, вносит важный вклад в глобальный мир и выступает примером.

Ярким примером этой религиозной гармонии является еврейская община Азербайджана, которая на протяжении веков развивалась в среде, свободной от преследований и дискриминации. Историческая Красная Слобода в Губинском районе является пространством для одной из старейших и крупнейших еврейских общин мусульманского мира. Здесь действуют синагоги, школы и культурные центры, и это место является доказательством непоколебимой приверженности Азербайджана свободе вероисповедания. Кроме того, правительство Азербайджана оказывает большую поддержку христианским и еврейским религиозным организациям и обеспечивает их активное участие в гражданской и общественной жизни Азербайджана.

Ваше решение создать Офис Управления веры в Белом доме и назначить пастора Паулу Уайт-Кейн старшим советником, отражает твердую приверженность интеграции веры в управление и общественную жизнь. Его лидерство в защите свободы религии, гуманитарных прав и моральных ценностей соответствует принципам, которые мы предпочитаем в Азербайджане.

Мы с нетерпением ждем возможности связаться с лидерами и организациями по всей территории Соединенных Штатов для содействия взаимопониманию и общим ценностям. Мы надеемся, что под Вашим руководством религиозные сообщества во всем мире будут и дальше укрепляться, а религиозные свободы будут сохраняться.

Еще раз выражаем Вам глубокую признательность за Ваши усилия. Пусть период Вашего президентства будет отмечен постоянными успехами в продвижении единства, моральной стойкости и процветания для всех.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

Главный муфтий Кавказа

Алексий

Епископ Бакинский и Азербайджанский Русской православной церкви

Владимир Фекете

апостольский префект Римской католической церкви в Азербайджане

Милих Евдаев

председатель религиозной общины горских евреев Азербайджана

Александр Шаровский

председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев

Роберт Мобили

председатель Албано-Удинской христианской религиозной общины

Замир Исаев

председатель религиозной общины евреев-сефардов в Баку".