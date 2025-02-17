Население Азербайджана увеличилось

В 2024 году численность населения Азербайджана увеличилась на 44 119 человек, или на 0,4 процента и по состоянию на 1 января 2025 года достигла 10 224 889 человек.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомстат.

Сообщается, что 54,4 процента населения составляют городские, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, 50,2 процента -женщины.