https://news.day.az/society/1730952.html Население Азербайджана увеличилось - Новые данные В 2024 году численность населения Азербайджана увеличилась на 44 119 человек, или на 0,4 процента и по состоянию на 1 января 2025 года достигла 10 224 889 человек. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомстат.
Население Азербайджана увеличилось - Новые данные
В 2024 году численность населения Азербайджана увеличилась на 44 119 человек, или на 0,4 процента и по состоянию на 1 января 2025 года достигла 10 224 889 человек.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомстат.
Сообщается, что 54,4 процента населения составляют городские, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, 50,2 процента -женщины.
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