https://news.day.az/officialchronicle/1731103.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре