Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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