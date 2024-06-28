https://news.day.az/economy/1671180.html На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест - Микаил Джаббаров
На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест - Микаил Джаббаров
На освобожденных территориях Азербайджана создано тысячи рабочих мест, большая часть которых принадлежит частному сектору.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".
По его словам, главная цель как министерства, так и страны в целом - восстановление и реконструкция территорий, освобожденных от оккупации.
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