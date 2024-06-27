Назван объем финансирования, привлеченного Азербайджаном от АБР

По состоянию на первое апреля текущего года объем программ финансирования, реализованных в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития (АБР), составил 4,2 миллиарда долларов США, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным министерства финансов, сумма кредитов, привлеченных правительством Азербайджана, составляет 3,2 миллиарда долларов США.

В то же время государственные предприятия, обеспеченные государственными гарантиями, реализовали проекты и программы на сумму 930 миллионов долларов США. На непосредственное финансирование частного сектора было выделено 62 миллиона долларов США, а также были предоставлены гранты и техническая помощь для поддержки проектов, реализуемых АБР в стране.

Эти программы охватывают транспорт, управление государственными финансами, энергетику, водоснабжение, городскую инфраструктуру и другие сектора.

Отмечается, что сегодня состоялось мероприятие, посвященное 25-летию партнерства между Азербайджаном и АБР. На мероприятии министр финансов Самир Шарифов, член Совета управляющих АБР от Азербайджана, отметил, что за прошедший период Азербайджан приобрел в лице АБР сильного и надежного партнера по развитию. По его словам, сотрудничество с банком принесло множество успешных результатов, и АБР активно участвовал в экономических реформах и финансировании инфраструктурных проектов, реализуемых в стране на основе приоритетов правительства.

Министр напомнил, что под руководством Президента Ильхама Алиева была принята стратегия социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. Он выразил уверенность в том, что АБР продолжит оказывать финансовую, техническую и консультационную поддержку правительству Азербайджана для выполнения задач и вызовов, изложенных в этой стратегии, основанной на национальных приоритетах.

Самир Шарифов подчеркнул, что, как и другие страны-члены, Азербайджан также пользуется передовым опытом и технической поддержкой банка.

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