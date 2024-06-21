Нетаньяху о проблемах с поставками оружия из США

Переговоры Израиля и США, продолжавшиеся несколько месяцев, пока не привели к решению проблем с поставками американского оружия еврейскому государству.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью порталу Punchbowl News.

Нетаньяху признал, что серьезные проблемы, связанные с сокращением поставок американских вооружений, возникли несколько месяцев назад. "И на самом деле мы пытались сгладить это сокращение поставок во многих тихих разговорах между нашими и американскими чиновниками, между мной и президентом [США Джо Байденом]. Но мы не смогли решить эту проблему", - сказал он. "Я поднял этот вопрос перед госсекретарем [США Энтони] Блинкеном и сказал ему, что представители нашего министерства обороны доносят до нас, что сейчас [оружие] поступает лишь тонким ручейком", - добавил политик.

Израильский премьер подчеркнул, что американское оружие критически важно для достижения поставленных еврейским государством целей в борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС, а также для предотвращения эскалации ситуации с шиитской партией "Хезболлах" на границе с Ливаном. "Иначе это [сокращение поставок оружия] подорвет возможность Израиля вести эту войну, которая является фактически войной на выживание на нескольких фронтах против Ирана", - считает Нетаньяху.

Он также полагает, что победа над ХАМАС позволит предотвратить будущие конфликты в регионе и обеспечит защиту интересов как Израиля, так и США на Ближнем Востоке.

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