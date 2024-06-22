В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

За неделю (15-21 июня) в городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что с 15 по 21 июня сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 14 автоматов, 5 винтовок, 12 гранат, один гранатомет, 14 запалов, 26 магазинов для патронов, 400 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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