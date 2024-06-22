Хуситы показали свой первый беспилотный катер - ВИДЕО
Йеменское "Ансар Аллах" (хуситы) продемострировало первый беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кадры в соцсети X показал член политбюро движения Насруддин Амер.
Портал Press24Net утверждает, что брандер вооружен 150 килограммами взрывчатки и отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью. Судя по показанному видео, катер способен управляться как с борта, так и удаленно. Движительной установкой хуситы выбрали японский мотор Yamaha.
Утверждается, что таким катером уже было потоплено минимум одно судно. Этим кораблем оказался сухогруз Tutor под флагом Либерии, вышедший из российского порта Усть-Луга.
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