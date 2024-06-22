https://news.day.az/politics/1669982.html Вторая провокация армян в Кяльбаджаре за день
Вторая провокация армян в Кяльбаджаре за день
22 июня в 13:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, вновь подверглись обстрелу из стрелкового оружия с противоположных позиций вооруженных сил Армении, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.
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