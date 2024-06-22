В ХАМАС заявили об открытости к любым мирным инициативам

ХАМАС открыто к любым инициативам, которые направлены на достижение мира в секторе Газа, но при этом удовлетворят его основные требования. Об этом рассказал глава политбюро радикального палестинского движения Исмаил Хания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня", - подчеркнул он, назвав среди требований полное прекращение атак, вывод армии Израиля, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи мирным жителям.

По словам Хании, ХАМАС одобрило предложение о прекращении огня, которое было представлено Катаром и Египтом еще 6 мая. При этом он обвиняет руководство Израиля в том, что оно хотело внести изменения, недопустимые для радикального движения, и тем самым привело к срыву соглашения. По мнению главы политбюро, Израиль якобы "ставит политическую ловушку" и навязывает собственные условия.

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