МИД Чехии выступил за «модель регаты» по приему новых членов в ЕС

Страны должны приниматься в Европейский союз по "модели регаты", то есть соревнования между кандидатами по прогрессу реформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил агентству APA министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Адаптация к правилам ЕС и реформы - это два "параллельных процесса", подчеркнул министр. "Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", - добавил он.

Вместе с тем Украина, по его словам, представляет собой "особый случай" из-за продолжающегося на ее территории конфликта. Украинцы "выбрали демократию и европейский образ жизни", а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС, подчеркнул Липавски.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!