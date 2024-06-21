Смелость, жесткость, принципиальность: основа политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Новость, свидетельствующая о том, что в США придают очень большое значение развитию отношений с ведущей страной Южного Кавказа, коей и является Азербайджан. Но это, если оценивать реальность незамутненным м объективным взором.Так в том-то и дело, что армянские СМИ привыкли примитивно лгать и изощряться, комментируя события, связанные с нашей страной.

Именно это и произошло и на сей раз.

"Госсекретарь признал продолжающийся прогресс Армении и Азербайджана в направлении мирного соглашения и подчеркнул важность заключения соглашения без промедления. Он подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы поддерживать дальнейшее взаимодействие любым способом, полезным для сторон", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-секретарем Госдепа США Мэтью Миллером.

Стандартный набор слов, которые мы и ранее слышали от чиновников разного уровня из США. Но что вы думаете? И его оказалось достаточно, чтобы армянские СМИ заявили, что "по своей сути, это ультиматум". Мол, "у официального Баку просто нет уже поля для маневра". Чтобы утверждать такое, нужно быть кем-то, совершенно оторванным от реалий. В принципе, именно этим кем-то и являются армянские СМИ, как под копирку штампующие одинаковые тексты на одну и ту же тему.

Потому, что все они пренебрегли основополагающим принципом объективной журналистики, который состоит в обнародовании позиции всех сторон темы. В данном конкретном случае, они не стали публиковать ответы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с госсекретарем США Блинкеном. А ведь без этого невозможно получить объективное представление о сути состоявшейся беседы!

Но, в Армении традиционно предпочитали создавать мифы, убеждать самих себя в их реальности, а потом посыпать голову пеплом, когда оказывается, что их мифы только мифами и являлись, к реальности не имея никакого отношения. А какова она, эта существующая реальность, стало ясно из ответов главы нашего государства. Например, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что мир в регионе обеспечен, принципы, составляющие основу мирного договора, и инициатором его текста является азербайджанская сторона, и подчеркнул, что на двусторонней основе продолжаются усилия по нормализации и продвижению мирной повестки дня.

Действительно, после окончания 44-дневной войны в 2020 году именно Азербайджан инициировал мирные переговоры с Арменией, представив пять основных принципов в соответствии с известными нормами международного права, которые, в частности, включают в себя взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное подтверждение отсутствия каких-либо территориальных претензий друг к другу и установление дипломатических отношений.

Это все - бесспорная истина, очевидный набор фактов, которые свидетельствуют об искренности стремления официального Баку к установлению мира в регионе и, с другой стороны, о принципиальности позиции руководства нашей страны. Последнее выражается в том, что глава нашего государства отметил важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, основанных на конституции, соответствующих законах и внутренних нормативных правовых актах в Армении с точки зрения продвижения мирной повестки дня.

Это тоже не новая, ранее громко и публично озвученная позиция официального Баку.

"Наша позиция основана на международных правовых нормах У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно", - подчеркнул Президент Азербайджана в ходе недавней встречи с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Как видим, ровно тоже самое глава нашего государства сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Блинкеном. И это называется принципиальной, твердой позицией, основанной на отстаивании национальных интересов. Судя по всему, армянским СМИ просто не дано этого понять. Ведь руководство их страны проделывает безостановочные "финты ушами", в том числе и в вопросах внешней политики.

И еще - в разговоре с госсекретарем США Блинкеном Президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункционирующей Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, являющуюся пережитком прошлого. И это тоже открытая, четкая и принципиальная позиция руководства нашей страны.

"Естественно, мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения совместно обратились в ОБСЕ для ликвидации Минской группы. В Минской группе нет необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Осталось де-юре. Юридически это отменить, и это покажет то, насколько искренней была Армения. Если Армения предпочитает сохранение Минской группы, значит, их территориальные претензии к нам продолжаются", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по сути признал правоту главы нашего государства.

"Минская группа ОБСЕ - это своего рода икона в нашем политическом лексиконе. Но мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года и даже до этого? Иными словами, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует", - констатировал он.

Правда, перехода от слов к делу мы от него пока снова не увидели.

В любом случае, перед нами был очередной пример того, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто указывает госсекретарю США Блинкену на существующие проблемы, жестко отстаивает интересы нашей страны, в том числе и по вопросам, которые явно вызывают недовольство официального Вашингтона. Но глава нашего государства, благодаря блестяще реализованной стратегии, с которой были одержаны исторические победы и была восстановлена территориальная целостность Азербайджана, уже доказал, что никто не вправе и не в состоянии даже пытаться выбирать ультимативный тон в беседе с официальным Баку. Наша страна сама определяет не только собственное, но и региональное настоящее и будущее.