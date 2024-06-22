В Польше оппозиция призвала провести референдум о выходе из миграционного пакта ЕС

Крупнейшая оппозиционная и бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) начнет в сентябре сбор подписей в пользу проведения в стране референдума об одностороннем отказе от выполнения миграционного пакта ЕС. Об этом заявил лидер партии Ярослав Качиньский на собрании ее сторонников в городе Пултуск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С сентября мы будем собирать подписи в пользу проведения нового референдума, предметом которого будет требование выйти из миграционного пакта", - привела его слова ПиС в X (ранее Twitter).

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов по новому пакту Евросоюза по миграционной политике. Его положения позволяют Варшаве это сделать, отметил он.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. Предполагается, что это упростит их последующую высылку за пределы ЕС.

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