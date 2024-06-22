Южную Корею оставили в категории стран с развивающейся экономикой

Индексный провайдер MSCI Inc. по итогам ежегодного пересмотра принял решение оставить Южную Корею в категории стран с развивающейся экономикой (emerging markets), в то время как она давно уже предпринимает шаги для повышения своего статуса до государства с развитой экономикой (developed markets), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"MSCI продолжает следить за реализацией мер, направленных на улучшение доступности корейского рынка акций для международных инвесторов, но также отмечает, что недавний запрет на "короткие продажи" вводит ограничения на доступ к рынку", - говорится в сообщении индексного провайдера.

В ноябре 2023 года Южная Корея вновь ввела полный запрет на "короткие продажи", сославшись на некоторые незаконные торговые практики.

"Хотя этот запрет, как ожидается, будет временным, внезапные изменения правил рынка нежелательны", - отмечается в заявлении MSCI.

Недавно финансовый регулятор Южной Кореи продлил запрет на "короткие продажи" до 30 марта 2025 года, ожидая внедрения к этому времени компьютеризированной системы для мониторинга и предотвращения незаконных непокрытых "коротких продаж".

MSCI отмечает, что для реклассификации страны "требуется, чтобы все вопросы были решены, реформы были полностью реализованы, а участники рынка имели достаточно времени для тщательной оценки эффективности изменений".

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