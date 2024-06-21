В Польше оценили решение США отложить поставки Patriot в республику

Польский президент Анджей Дуда назвал проблемой анонсированные администрацией США задержки поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в республику. Глава государства прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции Radio Zet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это всегда проблема, когда затягиваются поставки, особенно когда мы работаем над модернизацией [Вооруженных сил Польши] и укреплением безопасности страны", - подчеркнул он.

По мнению Дуды, решение американского руководства повременить с поставками систем ПВО является следствием низких темпов производства военной техники в последние несколько лет. В то же время президент обратил внимание, что союзники Польши по НАТО продолжают выполнять свои обязательства по защите ее воздушного пространства. В том числе это касается Вашингтона и Лондона.

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