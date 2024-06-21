В Баку пройдет Парад иллюзионистов

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 30 июня в 11.00 состоится театрально-цирковое представление "Парад иллюзионистов", сообщает Day.Az.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/kids/parad-illyuzionistov-24/112989.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Иллюзионизм - вид исполнительского искусства, который характеризуется использованием ловкости рук, трюков или специальной аппаратуры для создания иллюзии нарушения привычных физических свойств хорошо известных предметов. Название происходит от французского слова illusionner - вводить в заблуждение. Номера в этом виде искусства называются фокусами.

Иллюзионист (фокусник, факир) - артист, демонстрирующий фокусы, основанные на тех или иных физических и психологических явлениях и подсознательных заблуждениях, в отличие от фокусника-манипулятора, эффект фокусов которого основан исключительно на ловких действиях руками.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!