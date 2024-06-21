Варданян больше никому не нужен

Автор: Лейла Таривердиева

В начале этой недели в Брюсселе прошла конференция, посвященная гибридным угрозам России. Примечательно, что на мероприятии в качестве примера инструмента гибридной войны особенно громко звучало имя армяно-российского предпринимателя и мошенника Рубена Варданяна. Вопрос Варданяна поднял депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук. Украинский парламентарий с возмущением высказался о представлении кандидатуры этого бывшего гражданина России на Нобелевскую премию и проинформировал собравшихся о его темных делишках и направлении Варданяна в 2022 году в Карабах.

Сейчас засланец находится под следствием в бакинском СИЗО, а некая инициативная группа представила его на Нобелевскую премию под предлогом того, что он якобы "не допустил гуманитарной катастрофы в Карабахе во время обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном". Камельчук подчеркнул, что Варданян ранее был внесен в проекты санкционных списков или непосредственно в санкционные списки Европарламента, Конгресса США и Украины. Украинский депутат назвал предложение внести Варданяна в список номинантов на Нобелевскую премию мира попыткой обелить "человека Кремля" в глазах европейской общественности и одним из инструментов российской гибридной войны.

Напомним, что несколько дней назад 123 евродепутата обратились в Нобелевский комитет с просьбой отклонить кандидатуру Варданяна в 2024 году и любые последующие годы. В открытом письме в адрес Нобелевского комитета сказано, что "недопустимо выдвижение на Нобелевскую премию мира человека, который принимал непосредственное участие в реализации политики человеконенавистнических режимов". Евродепутаты призвали не отбеливать имидж Варданяна и указали, помимо всего прочего, на его связи с иранским режимом. "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана", - отвечено в обращении.

Приветствуя такой подход европейских депутатов к личности мошенника Варданяна, заметим, что в Азербайджане с самого появления этого типа в Карабахе говорили о его провокационной "миссии". Раскрытые европейцами факты не являются для нас откровением. О теневой предпринимательской деятельности Рубика Варданяна хорошо известно. Что касается отказа Варданяна от российского гражданства, то этот фарс был частью плана по вводу мошенника в большую политику в условиях антироссийских санкций. В Баку это прекрасно понимали, о чем можно судить по заявлениям руководства страны.

Засылка Варданяна в Ханкенди, несомненно, была частью определенных планов, но Азербайджан их разрушил. Пребывание провокатора под следствием - абсолютно логичный финал его биографии. Российская сторона открестилась от него и отошла в сторону, зато сегодня этого типа пытаются взять под крылышко определенные западные круги, тусующиеся у армянской кормушки. Совершенно неадекватное выдвижение Варданяна на Нобелевскую премию мира это дело их рук. В большинстве авторы номинации вряд ли вообще знали, за кого ратуют, они лишь в курсе цифр, поступивших на их счета. И потому особенно ценно, что именно на европейской площадке о Варданяне говорят без приукрашивания, а так, каков он есть. Даже деньги семейства и диаспоры не помогают представить его в облике "политзаключенного", выброшенные в соцсети сказки о его якобы мучениях в бакинском СИЗо быстро ушли из дискурса, явно никому не интересные. То есть Варданян никому больше не нужен. Москву его судьба не интересует принципиально, а на Западе встать на его защиту не могут по причине нелицеприятного бэкграунда Рубика, озвученного в Брюсселе украинским депутатом.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, заявил, что "ЕС твердо верит, что меры укрепления доверия, включая освобождение и репатриацию армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, могут принести пользу общему мирному процессу и проложить путь к укреплению доверия между сторонами".

Трудно сказать, подразумеваются ли под "армянскими заключенными" наряду с террористами и диверсантами также арестованные лидеры сепаратистов. Если господин Боррель имел в виду так же их, то обращение 123 депутатов ЕП адресовано и ему.