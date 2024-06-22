Закупки Ереваном французских САУ не "наше дело"? – Как раз наоборот

Автор: Лейла Таривердиева

В последнюю неделю широко обсуждается тема закупки Арменией у Франции самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR. Вопреки заверениям, Франция начала поставлять армянам летальное вооружение. Оборонное ведомство Азербайджана отреагировало на подписанный главами МО Армении и Франции контракт жестко. Негативной была реакция также в экспертных кругах Азербайджана и России.

В Ереване утверждают, что закупка вооружений - это личное дело Армении и никого больше оно не касается. В Ереване также уверяют, что милитаризация преследует лишь цели укрепления безопасности самой Армении и никак не угрожает ее соседям. То есть армянская сторона не преследует экспансионистских целей. В армянских экспертных кругах и в соцсетях делают большие глаза и удивляются резкой реакции Баку. Соседи хотят, чтобы мы поверили, будто они они реально не понимают, почему в Азербайджане недовольны этой сделкой. Армения же не подсчитывает то, что закупается для Вооруженных сил Азербайджана, - оскорбленно пишут армянские пользователи.

Если соседи действительно не понимают разницы, доступно объясним. Вооруженные силы Армении были и остаются источником потенциальной дестабилизации. Армения - агрессор и оккупант, что было признано и на уровне ООН. И мы очень сомневаемся, что это осталось в прошлом. Армении нет необходимости закупать дорогостоящее вооружение, так как ей никто и ничто не грозит. За сто с хвостиком лет своего существования в этом регионе только она была источником постоянной угрозы. Поэтому Азербайджан имеет моральное право вмешиваться в вопрос милитаризации Армении. И аргументы вроде "не наше дело" в расчет не принимаются. Тридцать лет ВС Армении были нашим делом, так как именно армия РА оккупировала азербайджанские территории, а не эфемерная "армия обороны". К сожалению, нашим делом армия соседней страны остается и сегодня, потому что в Армении очень сильны реваншистские тенденции, и когда на них накладываются закупки летального (а не оборонного, как утверждалось) оружия, стабильность региона оказывается под угрозой.

Армения - страна без тормозов. У нее отсутствует и инстинкт самосохранения. Ее совершенно не волнуют будущее и последствия ее действий. Армянским обществом руководят сиюминутные инстинкты, основанные на искаженных понятиях и представлениях, которые никуда не делись даже после катастрофического военного поражения. Даже сегодня жители соседней страны говорят о каком-то реванше. Армения остается фактором угрозы и дестабилизации, как и тридцать лет назад. А тем, кто уверяет, что воевала в обоих карабахских войнах некая "армия обороны", а не вооруженные силы Армении, посоветуем послушать беглого главаря сепаратистов Шахраманяна, который недавно проговорился и выдал Ереван с головой. Он хотел круто ответить на обвинения Пашиняна в свой адрес и затронул тему, которая со времен Первой карабахской войны считается в Армении табу. Вслед за военным преступником Самвелом Бабаяном он заявил, что "армия обороны" до последнего дня подчинялась правительству Армении и являлась структурным подразделением министерства обороны РА. "Это истина, которую наш народ должен знать и не пытаться искать виновных", - добавил Шахраманян. Никол Пашинян, по его словам, должен был хорошо знать, на чьем балансе находится оставленное боевиками в Карабахе оружие, кто за него несет ответственность и кому подчинялась "армия обороны".

Напомним, что все лидеры Армении в разное время отрицали участие вооруженных сил страны в оккупации территорий Азербайджана. ВС Армении прятались за бандформированием под названием "армия обороны".

Интересно, кем армянская сторона будет прикрываться теперь, если решится на новую агрессию, вооружившись французскими пушками и индийскими ракетами? Ведь и без того эфемерная "армия обороны" не существует уже даже в эфирном состоянии.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"В Первую карабахскую войну нам противостояли вооруженные силы Армении. В 2020 году в боевых действия участвовали опять же подразделения ВС Армении. Это всем известно. Когда в Ереване отрицают свое участие во Второй карабахской войне, это звучит очень несерьезно. Армения по сей день не может восстановить свою армию, которая якобы не участвовала в 44-дневной войне. Если ее армия не участвовала, кого же тогда увозили в гробах из Карабаха и хоронили в Армении? И почему в так называемой "армия обороны" служили призывники из Армении, если ее "там не было"? Видимо, потому, что она там была. Возьмем самого все отрицающего Пашиняна - его собственный сын проходил военную службу на в то время еще оккупированных территориях Азербайджана.

Все переговоры в период оккупации почему-то вела Армения, которая вроде бы не при чем. Именно Армения диктовала политику сепаратистскому режиму. Министры обороны Армении в разное время грозили Азербайджану расширением оккупации в случае войны. Из Еревана звучали заявления о "новых территориях". Первые лица Армении, приводя нелепые доводы, хотели оправдать присутствие своих ВС на территории Азербайджана. Но любой нормальный человек понимает, что и как происходило.

Шахраманян совершенно прав - так называемая "армия обороны" всегда была территориальным подразделением вооруженных сил Армении. Армия сепаратистов вооружалась за счет средств Минобороны Армении, штатная структура тоже формировалась оборонным ведомством Армении, финансирование боевой подготовки и обеспечения шли из Армении, зарплаты боевикам тоже выплачивались оттуда. МО Армении руководило военными подразделениями на оккупированных территориях Азербайджана.

Так что именно Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, а не какая-то кучка сепаратистов и якобы ополченцев, как армяне пытаются уверить мир. И я бы не сказал, что сегодня эта страна реально настроена на мир с нами.

Министерство обороны Азербайджана в своем ответе на армяно-французскую сделку по САУ правильно указало на то, что Армения - государство, совершившее военную агрессию и оккупацию. Перевооружение со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН Франции Армении, имеющей опыт совершения кровавой военной агрессии, и поддержка армянской политики реваншизма - это путь, ведущий к новой войне, а также к политической безответственности. Страна, совершившая военную агрессию против соседа, может пойти на такие действия снова, если создадутся благоприятные условия. Франция, вооружая Армению, как раз эти условия и создает.

Сепаратист Шахраманян говорит, что карабахский вопрос для него не закрыт? Тем хуже для него и для Армении. Мы этот вопрос уже закрыли раз и навсегда. Это не нравится не только Еревану. Сегодня с подачи определенных сил извне реваншисты Армении хотят вновь дестабилизировать ситуацию в нашем регионе. И то, что в Ереване продолжаются беспорядки, возглавляемые невесть откуда появившимся неким священником, - лишнее тому доказательство. Чем дальше, тем больше разрастаются аппетиты реваншистов. Чтобы столько недель держать массу народа на улице, нужны средства. Кто-то проплачивает новую дестабилизацию региона. Не исключаю, что самому Пашиняну происходящее выгодно и он не прочь использовать этот "бунт" для подкрепления своей позиции в переговорах с Баку. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что это игра самого Еревана, Однако он может и доиграться, потому что если есть толпа, она может перейти в управление других заинтересованных сил.

Если Армении вздумается "открыть" карабахский вопрос заново, то, как говорил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан примет ответные меры, независимо от того, армянские реваншисты это затеяли или их хозяева. А что такое ответные меры Азербайджана, мы уже всем продемонстрировали. Мы в любой момент готовы сплотиться в единый кулак и претворить в жизнь все предупреждения верховного главнокомандующего в адрес армянских реваншистов и всех тех, кто вздумает заново поднять территориальный вопрос. И пусть никто не сомневается, что проигравшей стороной будет Армения".