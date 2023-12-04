Армении армия противопоказана

Решения, которые принимает военно-политическое руководство Армении, не поддаются никакой логике. Особенно в части, касающейся "грандиозных" планов насчет вооруженных сил. Армении никто и ничто не угрожает. Никто не претендует на территории этой страны, и затраты на милитаризацию в ее случае совершенно бессмысленны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Почему Пашинян решил выбрать швейцарскую модель? Ну, его логику трудно понять. Кроме того, до 2048 года, согласно договору с Российской Федерацией, за неприкосновенность границ Армении отвечает Россия. Поэтому брать какую-то модель для строительства армии для Армении как-то преждевременно. И вообще, создается впечатление, что Пашинян совершенно не разбирается в вопросах военного строительства. Иначе он не выбрал бы модель швейцарской армии.

Швейцария - не воюющая страна, в ее истории нет ничего, что говорило бы о воинских традициях и победоносном опыте. ВС Швейцарии имеют 140 тысяч личного состава, два рода войск - сухопутные и ВВС. В стране обязательная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 21 года, периодические сборы для ополченцев. То есть ничего нового, значимого в швейцарской армии нет.

Возможно, обращение Пашиняна именно к швейцарской модели связано с недостатком финансов. Швейцарская модель не требует больших затрат. Личный состав не полностью находится в казармах, эта система даже больше полицейская, чем военная. Возможно, Армению привлек этот фактор.

Но даже не это важно. Непонятно, для чего Армении вообще строить армию. Посмотрите, с кем граничит эта страна. Азербайджан не претендует на ее территории, а если бы претендовал, какую бы армию не строила Армения, противостоять азербайджанским ВС она не сможет. Не собираются нападать на армян также Иран и Турция. Да если и соберутся, Армения все равно ничего не сможет противопоставить их армиям. Остается Грузия, которую, думаю, Армения даже в расчет не принимает как военного противника, так что вооружаются армяне не против грузин. Вооружаются они якобы для противодействия внешней агрессии с нашей стороны. Однако, повторю, какую бы модель не приняла Армения, это не будет иметь смысла. Если кто-то действительно решит на нее напасть, то вступит в силу договор с Россией как гарантом ее целостности и безопасности. Если же Армения останется без покровителей, то никакая модель не поможет ее вооруженным силам противостоять, повторю, тому же Азербайджану, чем бы они не были вооружены. Ее счастье, что у нее такие миролюбивые и ответственные соседи.

Армения - это государство, которому вооруженные силы противопоказаны в принципе. Стоит ей чуть усилиться, как в регионе сразу возникнет очаг напряженности. Военно-политическое руководство Армении никогда не было самостоятельным. После получения независимости Армения всегда действовала под диктовку и в интересах сторонних акторов. Поэтому ей нельзя иметь армию, нельзя милитаризоваться. Удовлетворить свои аппетиты она все равно не сумеет, но в регионе не будет стабильности и мира.

У Армении сегодня много советчиков, но пусть послушает и нашего совета. Вместо ненужных трат на вооружение и строительство армии, Еревану лучше было бы заняться решением социально-экономических проблем страны, подписать мирный договор с Азербайджаном, подумать об открытии коммуникаций, что будет способствовать росту благосостояния народа. Если у Армении останутся деньги после того, как все это будет осуществлено, можно направить средства и на армию.

Какую бы модель не принял Пашинян, это решение в любом случае не будет служить интересам безопасности в регионе. Сегодняшние опекуны Армении должны знать, что, вооружая армян, создают очаг дестабилизации, угрозу безопасности в этом регионе. Идущие в этой стране процессы доказывают, что Армения является источником дестабилизации на Южном Кавказе. И особенно заметно это в вопросе логистических проектов. Масса игроков, толпящихся вокруг Армении, делают все, чтобы эти проекты не осуществились. Некоторые страны, преследуя свои интересы, дают армянам необоснованные и несбыточные обещания, не соответствующие сегодняшним реалиям, вооружают Армению. Правда, поступающее пока что в Армению вооружение, нельзя считать современным. Чтобы приобретать современное вооружение, эта страна должна сначала экономически встать на ноги. Прежде Россия продавала в кредит Армении старое вооружение, теперь тем же путем идет Франция. Судя по тому, что армянам уже поставлено и на что заключены контракты, этот путь тоже не поможет армянской армии превзойти соседей.

И снова должен повторить - выбор модели ничем армянам не поможет. Будущее Армении зависит не от того, какую модель ВС она примет, а от того, какие решения Ереван будет принимать касательно взаимоотношений с соседями и насколько правильными они будут с точки зрения внешней политики. Спасением для Армении является мирный договор с Азербайджаном. Он открывает для этой страны большие перспективы. Каждая страна вправе выбирать себе друзей и покровителей. Но тот путь, на который толкают армян Европа и США, ведет их в никуда, учитывая расстановку сил в регионе.

Сегодняшние решения Пашиняна обязательно аукнутся Армении, независимо от того, сам он принял такие решения или под влиянием извне. Он - первое лицо государства, а его нынешние шаги вызывают сомнение в том, что Армению ждет светлое будущее.

Лейла Таривердиева