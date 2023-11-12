Французское вооружение может закрыть перед Арменией последнее окно возможностей

На вопрос, поможет ли армянам французское оружие против арсенала Азербайджанской армии, можно однозначно сказать: нет, нет и нет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

То вооружение, которое Армения собирается закупать у Франции, я бы не назвал таким уж серьезным и необходимым. Возьмем средства ПВО. Для чего они ей, если она и так находится под "зонтиком" единой системы противовоздушной обороны СНГ. Кроме того, несколько лет назад она подписала соглашение с Россией о создании единой системы противовоздушной обороны. И самое главное - на Армению никто не собирается нападать. Ни у кого нет никаких территориальных претензий к ней. Это как раз у Армении есть такие претензии практически ко всем своим соседям.

В Армении по сей день активны реваншистские настроения, поддерживаемые определенными силами из вне. Думаю, как раз эти силы подразумевал победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, когда на Параде Победы в Ханкенди предупреждал Армению и ее покровителей, что с нами шутки плохи. Он указал, что если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арменией страны все еще строят какие-то коварные планы в отношении Азербайджана, то пусть посмотрят на сегодняшний парад.

Франция не сумеет вооружить Армению настолько, чтобы она смогла превзойти по силе Азербайджан. Это неблагодарное дело. Верховный главнокомандующий делает все, чтобы ВС Азербайджана были обеспечены самым современным вооружением, уровень подготовки личного состава постоянно растет и совершенствуется. Наша армия год от года становится сильнее. Плюс к этому военное сотрудничество с Турцией по Шушинской декларации, масштабные совместные учения наших стран, в том числе на освобожденных территориях. Это воинское братство и эти учения я бы назвал гарантом стабильности и безопасности региона, расположенной здесь международной энергетической инфраструктуры, потому что Азербайджан и Турция реально заинтересованы в этом.

На первый взгляд может показаться, что Армения суверенное государство и способна независимо строить свои отношения, в том числе в военном технической сфере, закупать оружие у любой страны. Но это только на первый взгляд. А на второй мы уже увидим, что эта страна действует по указке, пляшет под чужую дудку. После пережитого разгрома армянский генералитет не раз ставил перед руководством Армении вопрос о необходимости модернизации и перевооружения ВС страны. Прежде эти проблемы решала России, теперь же, когда она сама по известным причинам находится в поисках вооружений, образовавшуюся пустоту решила заполнить собой Франция, преследующая в нашем регионе определенные цели и заботящаяся вовсе не об интересах армянского народа .

С одной стороны, конечно, Армения суверенное государство и имеет право приобретать оружие у кого пожелает. С другой же стороны, нельзя обойти стороной вопрос, а покупает ли она его? Хорошо известно, что эта страна никогда не была способна приобретать современное и дорогостоящее вооружение даже у России. И главный вопрос - а покупала ли она вооружение вообще? Россия шла навстречу, а пойдет ли навстречу та же Франция? Неплатежеспособной Армении обозначенное подписанным недавно соглашением с Парижем вооружение может быть предоставлено только в виде помощи, либо на условиях особо льготного кредита. Но всем известно, где обычно находится бесплатный сыр. В мышеловке, конечно же

Учитывая, что Франция не заинтересована в стабильности и безопасности нашего региона, а также ее так называемую гражданскую миссию, можно делать определенные выводы. Обратите внимание - как только появилась наблюдательная миссия Евросоюза, в Армении внутриполитические процессы и антироссийские тенденции начали набирать обороты, и сегодня эта страна кипит. И вооружать Армению, которая в любой момент может оказаться под влиянием желающих дестабилизировать регион сил, это неправильно. Вопросы безопасности на Южном Кавказе являются приоритетом для стран региона и необходимо продумать соответствующие рычаги самим региональным странам. Без этого невозможно строить никаких общерегиональных планов. Чтобы региональная интеграция стала возможной, региону нужна стабильность и безопасность. А Франция никак не может служить реализации этих задач. Скорее, она послужит для них тормозом.

Так что, если рассматривать в комплексе все подходы, увидим, что вооружение кем бы то ни было Армении неразумно и отвечает интересам только тех сил, которые хотят реализовать через это собственную повестку.

Вместо попыток обойти Азербайджан, Армении стоит задуматься о своем будущем, о том, как стать частью реализующихся в регионе проектов. Зангезурский коридор может послужить ее безопасности и развитию так, как не послужит никакое французское вооружение. Франция собирается направлять в Армению серьезное вооружение, готовить армянский горный спецназ и так далее. Это абсурд, потому что Армения все еще является членом ОДКБ, на ее территории располагается российская военная база, а Франция - недружественное России государство. Как Армения собирается все это совмещать?

Все планы, озвучиваемые армяно-французским тандемом, это просто прожекты, и дальше слов они не пойдут. Да, Франция может готовить армянский спецназ, но не на территории Армении, а где-то в третьих странах. Фактор России никто не отменял, и у Москвы есть достаточно механизмов, чтобы не допустить этого. Говорить, что военное сотрудничество Франции и Армении может иметь практические перспективы, на мой взгляд, несерьезно.

Франция сегодня превратилась в основной фактор риска с точки зрения дестабилизации Южного Кавказа. Что касается России, то в сложившейся геополитической ситуации она, как раз-таки, не заинтересована в том, чтобы получить новый очаг напряженности на своих границах.

Одним словом, ни Франция не сможет достаточно вооружить Армению, никто другой. В своей речи в Ханкенди Президент Ильхам Алиев заявил, что страны, которые все годы конфликта лили воду на армянскую мельницу и сегодня продолжают стоять за Арменией, полностью разделяют ответственность за беды армянского народа.

Добавлю - те же страны все три года после войны мешали и продолжают мешать Армении встать на путь мира. И французское оружие может стать причиной того. что Армения потеряет все открывшиеся для нее овзможности.

Лейла Таривердиева