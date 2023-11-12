Французская военная техника направляется в Армению через Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на соцсети, в эти часы военная техника, отправленная Францией для Армении, движется через Грузию в сторону грузино-армянской границы.

В частности, этой ночью в грузинском порту Поти были отгружены предназначенные для ВС Армении французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat. Также были отправлены и комплектующие для Bastion - отправителем является француская компания ARQUUS.

Представляем вашему вниманию фото- и видеоподтверждения.