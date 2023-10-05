Франция строит планы против Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Число политических кругов, не перестающих использовать Армению в своих целях, растет день ото дня. К сожалению, Армения, являющаяся ядром этих процессов, не может сделать выводов из тяжелых поражений, дипломатических неудач. Власти Армении являются главным "оружием" западных кругов, которые заинтересованы в напряженности в регионе.

Как известно, Франция жаждет новой эскалации на Южном Кавказе. Она всячески демонстрирует, что не хочет в этом регионе стабильности и мира. Макроновский режим, старающийся выставить себя гораздо большим "армянином", чем сами армяне, создать картину солидарности с армянами, считает, что именно армянский фактор является для него самым "удачным" выбором для реализации исламофобской, антитюркской политики.

Именно поэтому в преддверии встречи в Гранаде Франция вновь находится в центре внимания в результате своих шагов, направленных на дестабилизацию ситуации. Отметим, что в Гранаде ожидалась встреча с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Однако "деятельность" Франции привела к тому, что мирные переговоры между Баку и Ереваном в очередной раз не состоялись. И визит в эти дни в Ереван главы МИД Франции Катрин Колонны был не случаен, что показал дальнейший ход событий.

Глава МИД Франции Катрин Колонна вновь оказалась в центре внимания "благодаря" своим антиазербайджанским заявлениям. Слова официального лица Франции о том, что "в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Республики Армения будет дан жесткий ответ" рассчитано на обострение ситуации между Баку и Ереваном в преддверии встречи в Гранаде и является попыткой ускорения процесса милитаризации Армении.

Помимо этого, не служит миру и неоднократное повторение министром иностранных дел Франции в ходе встреч в Армении сказок о якобы "блокаде" и "принудительном переселении". Ее слова о том, что "Франция всегда на стороне Армении" окончательно продемонстрировали, что заявления Франции о том, что она является "нейтральным и независимым посредником", не отражают реальности. А слова главы МИД Франции относительно вооружения Армении в очередной раз раскрывают истинные намерения и цели официального Парижа. Этому есть лишь одно объяснение - Франция заинтересована в нагнетании эскалации на Южном Кавказе. Видимо, с этой целью Париж настаивает на подготовке Армении к долгосрочной террористической войне и, в частности, террору против Азербайджана.

Из этих деталей становятся еще яснее причины отказа официального Баку от участия во встрече в Гранаде. Франция выступила в преддверии встречи с антиазербайджанскими заявлениями, нацеленными на доведение напряженности в регионе до пика, в связи с чем Президент Ильхам Алиев счел нелогичным участие Франции в процессе нормализации в регионе. Еще одна из веских причин связана с разногласиями Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече.

Судя по всему, Франция готова на все, чтобы закрепиться на Южном Кавказе. Если до этого Франция старалась не слишком афишировать вооружение Армении (например, под видом "гуманитарной помощи"), то теперь все по-другому. Заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на пресс-конференции во время визита в Ереван минувшим днем дают основание говорить об этом. Она отметила, что Париж договорился с Ереваном о подписании соглашения, которое сделает возможным передачу военной техники последнему. Министр иностранных дел Франции также заявила, что она официально обратилась к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением расширить "гражданскую" миссию Европейского союза в Армении и усилить ее мандат. Как видно, Франция под видом "гражданской миссии" решила проникнуть в регион и устраивать провокации, опыта у нее предостаточно.

С большой вероятностью бывших и нынешних военнослужащих французской армии (в основном армянского происхождения), сотрудников французских органов спецслужб продолжат командировать в Армению в качестве инструкторов. В то же время члены террористической организации ASALA, реабилитированные на территории Франции, будут очень тесно вовлечены в эти процессы. Не исключено и то, что теперь контроль над этим процессом французская разведка осуществляет лично. Стоит напомнить, что, несмотря на теракт, который в свое время совершил Монте Мелконян в аэропорту Орли, впоследствии он был отправлен в Карабах с согласия Франции.

Все эти попытки останутся нереализованными, как и предыдущие. Для этого у Азербайджана имеется достаточно ресурсов и возможностей. Ни Баку, ни Анкара не согласятся с вмешательством Франции в вопросы, касающиеся региона.