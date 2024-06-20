Закупая у Франции САУ CAESAR, Армения не учла все риски

Армения проиграла войну, она потеряла огромное количество людей и техники. Поэтому попытки Еревана закупать вооружение абсолютно естественны. Другое дело, какие вооружения и в каких странах закупает Армения. Закупки вооружений это, в том числе и некая политическая ориентация. То есть нельзя покупать вооружение просто так, создавая некий "зоопарк" - это купили у французов, это у индийцев, это у корейцев. Это не прилавок с конфетами в супермаркете. Закупщик вооружений не должен вести себя как балованный ребенок, требующий "хочу это, хочу то". А именно так ведет себя премьер-министр Никол Пашинян. За эти капризы платят налогоплательщики Армении, у которой есть масса и других проблем - устаревшая инфраструктура, плохие дороги, низкие пенсии и так далее.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, комментируя подписанный на днях в Париже контракт о закупке Ереваном французских САУ CAESAR. Сделку завизировали министры обороны двух стран Папикян и Лекорню.

По словам российского эксперта, САУ CAESAR это, безусловно, мощная артиллерийская система. Она ничем не уступает, а с высокой степени вероятности и превосходит аналогичные российские системы.

"В первую очередь, потому что в России существует большая система с порохами. Любая артиллерийская система, как и любой автомат и пистолет, это лишь инструмент по доставке патрона и снаряда в цель. У русских всегда были большие проблемы с порохами. То, что CAESAR стреляет дальше и прицельнее, чем российские системы (по крайней мере, те, что сейчас существуют серийные, а не перспективные) - меня это совсем не удивляет. Поэтому закупка Ереваном французских САУ, вероятно, логична. Однако, помимо системы CAESAR в мире существует немало других систем, которые ничем ей не уступают, а порой и превосходят. Речь, в первую очередь идет о немецких и южнокорейских системах. Думаю, покупка именно французских САУ была вызвана с заигрыванием Еревана с Парижем. Это был не вполне рациональный выбор, а, скорее, попытка, условно говоря, понравиться французам. То есть покупается не только и не столько вооружение, сколько благодарность Парижа и надежда на то, что тот как-нибудь замолвит словечко", - сказал Руслан Пухов.

Второе узкое место покупки этих систем, по его словам, это дорогостоящие боеприпасы, которые Армения вряд ли сумеет закупить в значительном количестве и вряд ли сможет создать, скажем так, серьезный их запас на случай интенсивного конфликта.

"Есть еще одна малоприятная деталь - несмотря на то, что калибры снарядов многих западных стран совпадают, французские снаряды подходят только для французских гаубиц. Попытка же использовать какие-то словацкие или сербские снаряды выведет из строя всю систему. Думаю, армяне вряд ли просчитали все эти риски. Одним словом, есть риск, что этих САУ будет закуплено мало и они лишь будут красиво прокатываться на парадах, но вряд ли смогут оказать серьезное давление на противника в случае возникновения реальной боевой ситуации", - сказал директор Центра анализа стратегий и технологий.

Лейла Таривердиева