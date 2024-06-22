Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах" в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по военным сооружениям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе Рамье на юге Ливана", - говорится в заявлении.

В армии добавили, что "ранее сегодня ЦАХАЛ выявил террориста на наблюдательном посту "Хезболлах" в районе Айта-эш-Шаб" в Ливане, после чего "по посту, где действовал террорист, был нанесен удар". Кроме того, "в районе Яруна на юге Ливана ЦАХАЛ выявил террориста, зашедшего в военное здание "Хезболлах", продолжили в пресс-службе, отметив, что истребитель нанес удар по зданию, в котором "действовал террорист".

"В течение дня военнослужащие ЦАХАЛ вели огонь с целью устранения угроз в районах Айта-эш-Шаб, Джиббайна и Таллусе" в Ливане, сообщили также в армейском ведомстве.

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