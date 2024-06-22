https://news.day.az/society/1669905.html Сильный град в Шуше - ВИДЕО
Сильный град в Шуше - ВИДЕО
В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается неустойчивая погода, сопровождающаяся обильными осадками.
Как сообщает Day.Az, начиная с ночных часов во многих регионах страны прошли ливни с грозами, а в некоторых районах даже выпал град.
Особенно сильный град обрушился на город Шуша.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре