Сильный град в Шуше

В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается неустойчивая погода, сопровождающаяся обильными осадками.

Как сообщает Day.Az, начиная с ночных часов во многих регионах страны прошли ливни с грозами, а в некоторых районах даже выпал град.

Особенно сильный град обрушился на город Шуша.

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