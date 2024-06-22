https://news.day.az/world/1669996.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Эпицентр землетрясения находился в 10 км от города Они, у села Ири.
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