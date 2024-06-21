В Избирательный кодекс вносятся поправки относительно удостоверения личности

В Избирательный кодекс Азербайджана вносятся поправки относительно удостоверения личности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Избирательный кодекс", который обсуждался на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как известно, с 1 сентября 2018 года в стране введены удостоверения личности нового поколения. В связи с этим были внесены изменения в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", описание, спецификация и образец удостоверения личности утверждены указом Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2012 года № 577.

На лицевой стороне утвержденного удостоверения личности указывается срок его действия, а не дата выдачи, как в удостоверениях личности, выданных ранее.

Для устранения проблемы, с которой сталкиваются обладатели удостоверений личности нового поколения, участвующие в избирательном процессе, возникла необходимость внесения соответствующих поправок в Избирательный кодекс.

С этой целью подготовлен законопроект "О внесении изменений в Избирательный кодекс Азербайджанской Республики".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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