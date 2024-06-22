https://news.day.az/society/1669897.html В Шамкире арестовали наркоторговца - ФОТО
В Шамкире арестовали наркоторговца - ФОТО
В Шамкирском районе задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств был задержан житель района Самир Гусейнов.
У него, а также у постройки на территории района было обнаружено и изъято свыше 4 кг марихуаны.
По факту ведется расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре