В Шамкире арестовали наркоторговца

В Шамкирском районе задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств был задержан житель района Самир Гусейнов.

У него, а также у постройки на территории района было обнаружено и изъято свыше 4 кг марихуаны.

По факту ведется расследование.

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