Франция использует против Азербайджана все имеющиеся возможности

Франция использует все имеющиеся возможности против Азербайджана.

Об этом сказал Trend в пятницу политический комментатор Ильяс Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что Франция в свое время позиционировала себя посредником в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Франция не может быть посредником между двумя странами ни при каких обстоятельствах, особенно когда в нынешних реалиях демонстрирует свою проармянскую позицию. Действия Франции в направлении милитаризации Армении увеличивают риски для безопасности на Южном Кавказе. Тот факт, что Франция, член НАТО, вооружает Армению, которая является членом ОДКБ, создает противоречие. Основная цель здесь - действия против нашей страны. Франция в последние годы широко использует против нашей страны все имеющиеся в ее арсенале возможности", - сказал Гусейнов.

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