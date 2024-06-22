Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой организовал в Германии еще одно важное мероприятие - начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров.

Как сообщили Day.Az в комитете, в форуме принимают участие известные и влиятельные представители диаспоры, ученые и инженеры из Европы, а также сотрудники государственных органов нашей страны.

После показа видеоролика, связанного с инженерным делом, выступили посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, заместитель министра культуры Фарид Джафаров, доцент Кельнского университета, председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев и другие. В выступлениях были доведены до внимания значение форума, научная польза проводимых обсуждений, преимущества эффективного использования знаний и навыков азербайджанских инженеров, высказано пожелание успехов участникам.

Продемонстрировано видеопоздравление, направленное председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым участникам мероприятия. "Форум инженеров является конструктивной платформой для дискуссий и сотрудничества. Участие в сегодняшнем форуме наших инженеров, азербайджанских специалистов, работающих в различных областях инженерии, создает уникальную возможность для обмена знаниями, опытом и идеями. Комитет тоже, в свою очередь, поддерживает проживающих за рубежом наших инженеров и ученых, старается создать возможности для их карьеры и развития", - говорится в видеопоздравлении.

После показа видеоролика, связанного с предстоящей в нынешнем году в нашей стране 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, азербайджанские ученые и специалисты, проживающие в отдельных странах Европы, выступили с презентациями на различные темы.

Мероприятие продолжило работу панельными дискуссиями.

Напомним, что в последние годы Государственный комитет по работе с диаспорой организует специализированные форумы с участием специалистов, проживающих в зарубежных странах. На сегодняшний день организовано несколько форумов азербайджанских ученых и врачей, проживающих за рубежом. Данные мероприятия получили широкое одобрение со стороны азербайджанской диаспоры.

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