В Абшероне обнаружены большое количество огнестрельного оружия и ручные гранаты

В Абшеронском районе граждане добровольно сдали полиции 64 единицы огнестрельного оружия и 33 ручные гранаты.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что накануне сотрудниками Управления полиции Абшеронского района и местных органов полиции были проведены очередные оперативно-профилактические мероприятия против правонарушителей.

"В результате проведенных профилактических бесед с гражданами в полицию было добровольно передано 64 единицы огнестрельного оружия, 33 ручные гранаты и патроны различных калибров, в том числе 11 автоматов Калашникова, 3 пистолета и 50 охотничьих ружей.

В ходе операций против незаконного оборота и культивирования наркотиков было выявлено 10 фактов. Из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств и кустов конопли.

В Абшеронском районе задержаны 9 человек, находившихся в розыске за совершение краж и других преступлений, "по горячим следам" раскрыты 26 преступлений. Выявлено 188 фактов незаконной уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, 93 факта мелкого хулиганства и грабежа, выявлено и передано в соответствующие органы 29 человек находящихся в гражданском розыске.

Кроме того, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Отделения Государственной дорожной полиции Абшеронского РУП, к административной ответственности были привлечены 315 водителей, нарушивших правила дорожного движения, 6 водителей, управлявших автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков, 18 водителей, внесших изменения в конструкцию транспортного средства, 216 водителей, нарушивших правила остановки и стоянки", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!