Польша перестанет проставлять штампы в паспорта граждан не входящих в ЕС стран

Польские власти собираются с 2025 года ввести в эксплуатацию электронную базу данных о въезде и выезде граждан стран, не входящих в ЕС. Она заменит систему обязательного проставления штампов в их паспорта, сообщила газета Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в базе данных будут регистрироваться время и место въезда и выезда иностранного гражданина, система сможет автоматически рассчитывать срок его пребывания в стране. Помимо этого, в электронной системе будут размещены сведения об отказе на въезд, аннулировании либо отмене разрешения на кратковременное пребывание, а также о депортации.

К базе данных получат доступ погранслужба, региональные власти, правоохранительные органы, отделы по делам иностранцев, а также польские консульства за рубежом, утверждает издание. Она будет подключена к новой системе регистрации въезда/выезда в ЕС (EES), которая должна заработать осенью 2024 года.

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