Противостоявший хуситам американский авианосец покинет Красное море

Противостоявший хуситам авианосец USS Eisenhower покинет Красное море. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал ABC News.

Корабль прибыл в Красное море в ноябре 2023 года. Издание Stars and Stripes отмечало, что переход авианосца Dwight Eisenhower напрямую связан с усилиями США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В числе задач Вашингтона - не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.

В свою очередь, как сообщает портал USNI, на смену USS Eisenhower придет атомный авианосец Theodore Roosevelt, который уже отплыл из Сан-Диего к месту несения службы.

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