Проливные дожди во Франции: пчеловоды недовольны, в Краоне наводнение

Пчеловоды во Франции жалуются на погоду: проливные дожди и прохладное лето приводят к тому, что пчелиные колонии и места их обитания оказались под угрозой, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

На юго-западе страны июнь считается месяцем "медового потока", но лишь немногие ульи заполнены пчелами, собирающими нектар. Эксперты утверждают, что без решения проблем, связанных с изменением климата, применением пестицидов и потерей среды обитания, эти важные для жизни человека насекомые вымрут.

Непрекращающиеся ливни привели также к стихийному бедствию на западе Франции, где вода в реке Удон поднялась до уровня выше трех метров. В результате сильнейшего наводнения в популярном среди туристов городе Краон оказались подтоплены более 100 домов, почти 300 зданий, включая детский сад и частный колледж, остались без электричества, а центр города остается под водой.

Власти назвали происходящее "беспрецедентным" событием, в районе объявлен красный уровень опасности.

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