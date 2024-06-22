Gamesummit 2024 поместил Баку на карту игровой индустрии

Европейский информационный телеканал Euronews совместно с Министерством культуры Азербайджана подготовил видеорепортаж и статью "Gamesummit 2024 - это захватывающие соревнования, шоу и содержательные дискуссии об играх", рассказывающие о прошедшем в столице страны форуме Gamesummit 2024, сообщает Day.Az.

В статье, в частности, говорится, что целью форума было собрать вместе ключевых участников отрасли и наладить между ними коммуникацию и сотрудничество: "Оживленный и динамичный город Баку принял у себя форум Gamesummit 2024, который стал международным центром для геймеров, разработчиков и лидеров индустрии".

В публикации подчеркивается, что разнообразный состав спикеров, участников выставки и геймеров со всего мира помог сделать форум незабываемым событием.

"Gamesummit 2024 действительно поместил Баку на карту игровой индустрии", - отмечается в статье.

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