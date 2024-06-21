Армения разгоняет новый дипломатический скандал с Беларусью

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские политические элиты продолжают делать все, что в их силах для того, чтобы довести отношения с Беларусью до точки невозврата. Совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с оскорблениями в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. И если реакция Минска на этот выпад была очень взвешанной и дипломатичной, то последние события подсказывают, что Ереван готов идти еще дальше, чтобы между двумя столицами возник дипломатический скандал.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Литве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихоновской. Беглый оппозиционер поделилась подробностями встречи в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Я поблагодарила Армению за ее твердую позицию в отношении режима Лукашенко и выразилa надежду на продолжение тесного сотрудничества между Арменией и нашими демократическими силами", - отметила Тихановская.

Фактически, проведя встречу с Тихановской, Армения показала, что признает ее в качестве законной политической силы и делает ставку на нее. А действующее руководство Беларуси, фактически, Ереван не признает.

Все это означает, что Армения пытается подтвердить свою приверженность политическому курсу, проповедуемому западными столицами. Делается это лишь с одной целью - показать свою преданность. И на этом скользком пути Армения готова жертвовать всем и всеми, включая тех, кого еще совсем недавно называли в Ереване союзниками.

Напомним, что все это происходит на фоне высказываний Еревана в адрес ОДКБ, угрозами покинуть организацию, и прочими дипломатическими демаршами. Конечно, долго терпеть наглость политчиеского руководства в Ереване никто не станет, ведь Армения не является стороной, дружба с которой необходима. Более того, если раньше действия армянского правительства были больше похожи на протест, то сейчас они несут откровенно деструктивный характер.

Таким образом, возможно предположить, что реакция официальных лиц Беларуси не заставит себя ждать. Армения нанесла еще один удар в спину своим союзникам, что неудивительно. Ведь это уже превратилось в стандартную модель поведения Еревана.