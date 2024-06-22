Бундесвер отработал применение бомб на Аляске

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ приняли участие в многонациональных комплексных учениях Pacific Skies 24. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По данным источника, экипажи немецких самолетов Tornado провели отработку сброса учебных высокоточных бомб. Сброс снарядов проходил на экстремально малых высотах. В ходе маневров самолеты снижались до 30 метров, чтобы незаметно приблизиться к цели. После этого они поднимались непосредственно перед атакой. Как сообщили в ВВС Германии, в ходе учений отрабатывалось применение высокоточных бомб GBU-54, которые имеют лазерную систему наведения.

Агентство добавило, что в рамках участия в учениях Pacific Skies 24 ВВС Германии перебрасывают самолеты далеко за пределы Европы. Более 30 истребителей, вертолетов, а также транспортных самолетов и самолетов-заправщиков будут задействованы до середины августа в пяти отдельных маневрах. Ожидается, что учения Arctic Defender пройдут на Аляске, тогда как маневры Nippon Skies состоятся в Японии. В свою очередь учения Pitch Black будут проведены в Австралии, а Tarang Shakti 1 - в Индии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!