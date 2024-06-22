Время слушать музыку - прекрасный концерт заслуженной артистки Инары Бабаевой в Баку

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялся сольный концерт ведущей солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Выступая перед началом концерта, Инара Бабаева отметила, что вошедшие в программу произведения английских композиторов впервые будут исполняться в Азербайджане.

В концертной программе под названием Musiqi dinləmə vaxtıdır ("Время слушать музыку") Инара Бабаева выступила в сопровождении заслуженных артистов Зульфии Садыговой (фортепиано), Эйюба Алиева (виолончель) и Нурлана Гянджили (гобой), исполнив прекрасные музыкальные произведения.

Слушатели программы, среди которых были известные деятели культуры и искусства, с большим интересом встретили музыкальные номера.

В заключение вечера Инара Бабаева выразила признательность руководству музея за реализацию данного проекта, подчеркнув, что подобные концертные программы будут представлены и в новом сезоне.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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