Время слушать музыку - прекрасный концерт заслуженной артистки Инары Бабаевой в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялся сольный концерт ведущей солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Выступая перед началом концерта, Инара Бабаева отметила, что вошедшие в программу произведения английских композиторов впервые будут исполняться в Азербайджане.
В концертной программе под названием Musiqi dinləmə vaxtıdır ("Время слушать музыку") Инара Бабаева выступила в сопровождении заслуженных артистов Зульфии Садыговой (фортепиано), Эйюба Алиева (виолончель) и Нурлана Гянджили (гобой), исполнив прекрасные музыкальные произведения.
Слушатели программы, среди которых были известные деятели культуры и искусства, с большим интересом встретили музыкальные номера.
В заключение вечера Инара Бабаева выразила признательность руководству музея за реализацию данного проекта, подчеркнув, что подобные концертные программы будут представлены и в новом сезоне.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
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