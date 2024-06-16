Американские военные вели кампанию по дискредитации китайских вакцин от COVID-19

Американские военные проводили кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса Sinovac в социальных сетях с целью уменьшить влияние КНР в странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, кампания, которая наиболее интенсивно велась на Филиппинах, была направлена на то, чтобы посеять сомнения в эффективности китайской вакцины, а также другой жизненно важной помощи, поставляемой из КНР, в том числе медицинских масок и наборов для диагностики. Она велась через фальшивые аккаунты в социальных сетях. Агентство обнаружило порядка 300 аккаунтов на платформе X (ранее Twitter), созданных летом 2020 года, на которых публиковались провокационные сообщения, призывающие "не верить Китаю" и не использовать китайские вакцины, поскольку вирус был впервые обнаружен именно в КНР. На них, как сообщает Reuters, были подписаны десятки тысяч человек.

Помимо Юго-Восточной Азии кампания проводилась также в странах Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Она была адаптирована под местные реалии - на нескольких платформах распространялись публикации с утверждениями о том, что китайские вакцины содержат свиной желатин, который делал их непригодными для использования в мусульманских странах. Компания Sinovac опровергала эти утверждения.

Мероприятия по дискредитации вакцин китайского производства проводились с весны 2020 года до середины 2021 года. Они начались во времена президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа и продолжились уже после прихода к власти нынешнего президента США Джо Байдена.

Источники, участвовавшие в планировании и реализации кампании, сообщили Reuters, что Пентагон проигнорировал ее возможные негативные последствия, в том числе рост числа смертей от коронавируса. "Мы не рассматривали это с точки зрения общественного здравоохранения. Мы думали о том, как бы посильнее втоптать Китай в грязь", - сказал агентству один из участников кампании.

В американском военном ведомстве пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию.

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