Трамп заявил, что США надо спасать от третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты рискуют быть втянутыми в новый мировой вооруженный конфликт.

"Самое главное, что нам надо сделать, это спасти нашу страну, потому что наша страна в беде. Существует реальная вероятность третьей мировой войны", - сказал он, выступая в городе Детройт (штат Мичиган), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в интервью Youtube-каналу Impaulsive Трамп сказал, что США оказались бы втянуты в ядерный конфликт с КНДР, если бы в 2016 году победу на выборах одержал не он, а бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.