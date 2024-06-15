Секрет успеха азербайджано-британских отношений: бесполезные стоны мирового армянства

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю национального праздника - Дня рождения короля. Информация об этом размещена на официальном сайте главы АР. Считаю важным упомянуть о некоторых моментах, указанных в послании главы нашего государства.

"Отношения с Соединенным Королевством имеют для нас особое значение. Мы придаем большую значимость углублению наших межгосударственных отношений во всех сферах, в частности, дальнейшему расширению нашего многолетнего плодотворного энергетического сотрудничества, носящего стратегический характер. Проведение в ноябре этого года в Азербайджане СОР29 создает хорошие возможности для продолжения совместной работы с Соединенным Королевством и в вопросах климатической деятельности и перехода к зеленой энергии", - говорится в поздравительном письме.

Стоит отметить, что совсем недавно король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, поздравив главу нашего государства и азербайджанский народ с 28 мая праздником - Днем независимости.

В письме говорилось: "Я высоко ценю связи между нашими народами и надеюсь, что Азербайджан и Великобритания продолжат тесное сотрудничество по важным глобальным вопросам, будь то мир и процветание или окружающая среда и изменение климата, которое пойдет на пользу будущим поколениям. Я и моя супруга передаем Вам и всему азербайджанскому народу свои наилучшие пожелания по случаю Вашего национального праздника".

Как видим, отношения между нашими странами отличаются особой теплотой и дружественностью. И так было всегда. Достаточно вспомнить, что Великобритания признала независимость Азербайджана 31 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 11 марта 1992 года. Посольство Великобритании в Азербайджане открыто в сентябре 1992 года. Посольство Азербайджана в Великобритании открыто в январе 1994 года. Так что, перед нами пример давнего, взаимовыгодного сотрудничества.

Поворотным и важнейшим моментом в котором стал первый официальный визит Президента Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Великобританию. Визит состоялся 22-25 февраля 1994 года. Тогда были проведены переговоры с премьер-министром Джоном Мейджором и министром иностранных дел Дугласом Хёрдом. В ходе того визита была подписана Совместная декларация о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Великобританией - важнейший, определяющий суть отношений между странам, документ.

Итог этого многолетнего сотрудничества - Великобритания является одним из крупнейших зарубежных инвесторов в Азербайджане. По данным на июнь 2023 года Великобритания инвестировала более 30 миллиардов долларов в Азербайджан. Все это выделяет азербайджано-британские отношения, указывает на их особую значимость. О чем, напомню, указал в своем поздравительном письме на имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, по случаю его победы на внеочередных президентских выборах, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"За прошедшие более 30 лет отношения между нашими странами еще более укрепились. В течение последнего года мы работали вместе, чтобы поддержать Украину, вели стратегический диалог в Лондоне, делились опытом в области разминирования и продолжали налаживать торговые связи", - говорилось в том поздравительном письме премьер-министра Великобритании, который также подчеркнул усилия главы нашего государства, направленные на достижение мира с Арменией.

"Это исторический шанс положить конец конфликту. Я высоко оцениваю ту огромную пользу, которую договор принесет для благополучия и стабильности обеих стран и региона в целом. Вновь подчеркиваю постоянную поддержку Великобритании обеим странам в деле достижения прочного мира", - подчеркнул тогда британский премьер.

Более того, Риши Сунак направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и по случаю XI Глобального Бакинского форума, который стал, по общему мнению его участников, очередной глобальной платформой, созданной нашей страной, поднимающей вопросы, интересующее все мировое сообщество.

"Этот форум проходит в очень важный период. В ноябре Баку будет принимать СОР29, и взоры всего мира будут обращены к Азербайджану, как никогда ранее. Знаю, что Ваша страна достойно справится с этой задачей, с традиционным гостеприимством будет организовано превосходное мероприятие", - говорится в новом письме Сунака на имя Президента нашей страны. Все это вызывало и вызывает истерику в рядах мирового армянства и в самой Армении.

В итоге, СМИ этой страны ранее и ныне публикуют статьи с возмущением по поводу глубины, ширины и крепости азербайджано-британских отношений: "Не услышали ни одного слова осуждения в адрес Азербайджана от официального Лондона. Не было их и в ходе 44-дневной войны, и в ходе операции в Карабахе в сентябре прошлого года. Хотя это была классическая "этническая чистка" (армянский фейк - ред.). Наоборот, Риши Сунак дважды, за последнее время, написал поздравительные письма руководителю Азербайджана. В последний раз - по случаю XI Глобального бакинского форума. В ноябре Баку будет принимать СОР29, и взоры всего мира будут обращены к Азербайджану, как никогда ранее".

Авторы этих строк на полном серьезе возмущаются тем, что Великобритания не занимает такую же позицию, как макроновская Франция, то есть не занимает позицию покровителя государства-оккупанта. Сказать, что медицина тут бессильна - ничего не сказать. В любом случае, Баку и Лондон будут и далее развивать взаимовыгодные отношения, какие бы стоны на сей счет не доносились из рядов мирового армянства.