США нанесли удар по одному из главарей ИГ в Сомали

США в конце мая нанесли удар по Сомали, целью атаки был главарь местного ответвления террористической группировки "Исламское государство" Абдулкадир Мумин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания NBС.

Отмечается, что, по данным американских военных, за 2023 год Мумин "незаметно превратился в мирового лидера террористической группировки". Авиаудар был нанесен 31 мая по боевикам ИГ в 81 км от города Босасо. В результате были убиты три члена экстремистской организации, но подтверждения гибели Мумина у Соединенных Штатов пока нет.

В Сомали находятся от 100 до 200 боевиков ИГ, все они располагаются в северной части страны, сообщили собеседники NBC. Небольшие группы террористов присутствуют и в других африканских странах, включая Демократическую Республику Конго, Ливию и Мозамбик.

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