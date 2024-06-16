Йеллен о передаче Киеву доходов от активов РФ

Администрация Соединенных Штатов полагает, что использование доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины не является воровством.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии - прим.). Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права", - утверждала министр в эфире телекомпании ABC.

Ее попросили прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. У министра также поинтересовались, есть ли у вашингтонской администрации опасения по поводу возможных юридических проблем, связанных с решением о передаче Киеву доходов, или по поводу ответных действий России. "Здесь нет никаких юридических проблем, - полагает глава американского Минфина. - И наши союзники, наши партнеры, Группа семи предоставят Украине кредит в размере $50 млрд, который со временем будет погашен за счет этих средств. И я бы сказала, что лидеры G7 уже дали понять, что они не разморозят эти активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине".

По ее версии, Запад сейчас "находится в состоянии битвы характеров с Путиным". "Путин, я думаю, считает, что наша коалиция распадется в том смысле, что мы не будем продолжать предоставлять Украине ресурсы, необходимые для ведения войны и поддержания экономики. И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это", - заключила Йеллен.

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