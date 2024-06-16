Министр обороны Японии посетит Великобританию

Министр обороны Японии Минору Кихара в июле 2024 года планирует посетить с визитом Великобританию. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время вопрос этой поездки прорабатывается. По данным издания, визит должен прийтись на период после проведения в Великобритании выборов, по итогам которых, как ожидается, Консервативная партия потеряет власть в стране. Подчеркивается, что японское правительство рассчитывает как можно скорее установить прямые контакты с новым кабмином Великобритании в целом, и на уровне глав оборонных ведомств в частности.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся 4 июля. В настоящий момент опросы показывают, что Лейбористская партия подходит к ним в качестве фаворита. Согласно социологическим исследованиям, лейбористы опережают консерваторов, находящихся у власти с 2010 года, в среднем на 25 процентных пунктов.

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