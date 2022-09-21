По статистике, у большей части населения России работа является сидячей, к ним относятся работники офисных учреждений, водители, программисты и так далее. Врач-травматолог, ортопед "СМ-Клиника" Алишер Зохиров рассказал "Газете.Ru", как сохранить здоровье при сидячем образе жизни, передает Day.Az.

"С точки зрения физиологических потребностей человека, сидячая поза - самая нефункциональная. Находясь в лежачем или стоячем положении артерии человека, соответственно, находятся в выпрямленном состоянии, однако, как только мы садимся, просвет сужается и происходит резкое уменьшение притока артериальной крови к ногам. Это ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в артериях, как следствие, происходит поражение всего артериального русла нижних конечностей", - сказал он.

Также сидячий образ жизни может привести к шейному остеохондрозу, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, снижению иммунной системы, появляются проблемы с пищеварением, нарушается работа нервной системы, повышается холестерин и развивается варикозное расширение вен и многое другое. Даже часовая тренировка не сильно исправит ситуацию, если человек проводит целый день в неподвижном сидячем положении, добавил врач.

"Чтобы снизить негативные последствия сидячего образа, необходимо привнести в свою жизнь 5-10 минут физических упражнений раз в час-полтора. Если есть возможность избежать либо предотвратить последствия сидячего образа жизни, то надо это делать. В современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики либо специальные стулья для разгрузки спины и ног, однако не нужно забывать о не безвредности стоячей позы, поэтому необходимо находить баланс", - отметил специалист.

Также можно выполнять комплекс упражнений на растяжение шеи и плечевого пояса, снять боль и напряжение после рабочего дня, провести разминку для кисти и пальцев, подвигать стопами и ряд других упражнений. Несложные упражнения будут пробуждать сокращать мышцы и это даст положительный эффект для здоровья, пояснил травматолог-ортопед.

"Регулярная гимнастика по 5-10 минут раз в три-четыре часа в течении рабочего дня может быть полезней и эффективней, чем часовые тренировки 2-3 раза в неделю. Умственная активность для организма нисколько не легче физической. Поэтому не стоит забывать о восстановлении и правильном режиме сна. Сон должен составлять 7-8 часа. Старайтесь не нагружать зрение перед сном, приглушите свет в квартире за полчаса до сна, не берите телефон или планшет перед сном. Можете почитать книгу, послушать музыку. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и тоже время, даже в выходные", - заключил Зохиров.