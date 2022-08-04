Азербайджан играет важнейшую роль как союзник России

Еще в 2010-е годы все мы наблюдали чрезвычайно острые дискуссии вокруг вопроса о том, кого следует считать союзником России и что в принципе стоит за такими концептуальными понятиями, как "союзник" и "стратегический партнер".

Казалось бы, ответ на поверхности - стратегическим партнером является тот, с кем Россию связывают пакет соответствующих документов, а также участие в общих интеграционных платформах.

Но всегда ли наличие данных параметров соответствует реальному наполнению двусторонней повестки?

В то же время в круг друзей России входит весьма обширная группа государств, которые вроде бы не связаны с Москвой формальными критериями "союзничества", однако уже вышли на уровень таковых по набору факторов: характеристика торгово-экономических отношений, широта двухсторонней повестки, синхронизация внешней политики по критически важным вопросам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье российского политолога Александра Караваева, опубликованной в авторитетном российском издании "Независимая газета".

Издание отмечает, что все это, безусловно, относится к Азербайджану, отношения с которым Сергей Лавров определил как "уровень союзнического взаимодействия".

"Конечно, речь не идет об игре слов, ведь именно Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В результате Азербайджан занимает почетное место в ряду союзников России.

Сегодня, с высоты минувших тридцати лет, отчетливо видно, как непросто выстраивался процесс нормализации и укрепления российско-азербайджанских отношений. Канули в Лету имена людей, оставивших негативный след в развитии наших стран. В то же время именно в те времена, в ураганные 1990-е, были подписаны первые базовые документы: в апреле - признание Россией независимости Азербайджана и установление полных дипломатических отношений между нашими странами, а в октябре - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности", - пишет автор статьи.

В статье отмечается, что наиболее существенным фактором, придающим российско-азербайджанскому диалогу особую глубину и наполненность, является наличие таких национальных лидеров, как Владимир Путин и Ильхам Алиев.

"Президенту России в числе прочего удалось сохранить целостность двусторонних отношений, несмотря на сложнейшие перипетии вокруг карабахского конфликта, который, как мы видим сегодня, близок к разрешению в соответствии с интересами Азербайджана и всех жителей региона, включая граждан Азербайджана армянского происхождения.

Что же касается Президента Азербайджана, то ему удалось не только сохранить, но и развить наиболее продуктивные, положительные особенности общего пространства, структурно сформированного еще в советский период. Главное здесь заключается в том, что социогуманитарное пространство Азербайджана развивается в рамках гармоничного сопряжения с российским пространством в гуманистических, информационных и научных аспектах.

Речь, в частности, идет о сохранении русскоязычного образования в средних школах и высших учебных заведениях Азербайджана. Это достаточно важный аспект, учитывая тенденцию на сокращение русскоязычного информационно-культурного пространства по всему постсоветскому региону. В этом плане Азербайджан в отличие от своих соседей по Южному Кавказу не допустил ошибки", - заявляет Караваев.

По его мнению, за последние годы очень много говорилось о важности коммуникации между президентами в лидерской системе координат. Способность и готовность двух сильных, волевых политиков к открытому диалогу всемерно укрепляет конструкцию двустороннего взаимодействия.

"Владимир Путин и Ильхам Алиев - это редкий по нашим турбулентным временам тандем политических лидеров, обеспечивающий стабильный диалог двух харизматичных политиков, которым удается находить оптимальные решения.

Взаимодействие двух президентов сыграло ключевую роль в разрешении карабахской проблемы, что отразилось в полном единодушии двух лидеров, претворивших 10 ноября 2020 года справедливых принципов урегулирования в рамках территориальной целостности Азербайджана", - пишет НГ.

Издание подчёркивает, что хотя рупоры армянской пропаганды в Москве и продолжают информационные диверсии против союзнического взаимодействия двух стран, на что Азербайджан часто обращает внимание российских властей. Как и попытки проармянски настроенных журналистов и пропагандистов всколыхнуть реваншистские настроения в общественном мнении Армении, что угрожает в первую очередь миссии России в создании региональной системы безопасности и устойчивого, стабильного мира.

"Одним из таких примеров стало распространение "вирусного" слуха о том, что Азербайджан якобы потребовал от российских миротворцев освободить зону их контроля для размещения своих воинских подразделений. Возможно, этот слух был сфабрикован сотрудниками ЦРУ на базе их инфраструктуры в посольстве США в Ереване. Хотя и без этой версии информационное пространство карабахского конфликта переполнено подобными фейками, способными разрушить даже очень крепкие отношения.

При этом не стоит забывать, что количество проблем и трудностей, в том числе исторического и регионально-геополитического характера, делает взаимодействие Азербайджана и России далеко не безоблачным. Особенно это заметно в сфере СМИ. Однако мудрость и хладнокровие лидеров двух стран помогает им трансформировать трудности в возможности", - отмечается в статье.

Караваев напоминает, что в плоскости совместных экономических проектов Москве и Баку удалось миновать спад, вызванный пандемией 2020-2021 годов (в 2021 году товарооборот увеличился на 16%, составив 3,3 млрд долл.).

"Успешно преодолеваются банковско-финансовые и страховые последствия санкций, введенных странами Запада против российских компаний и увеличивших риски взаимодействия с ними у азербайджанских партнеров. В качестве иллюстрации отметим, что в первом полугодии 2022 года товарооборот между двумя нашими странами составил 1,57 млрд долл., что на 17,1% больше аналогичного показателя прошлого года.

Наше взаимодействие в промышленности развивается по целому ряду направлений - это судостроение, автомобилестроение, фармацевтика, химическая промышленность...

Что же касается роли Зангезурского коридора в развитии ключевой для РФ транспортной артерии МТК "Север-Юг", то это во многом напоминает роль иранского транзита для Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Собственно, именно в том и заключается смысл трехсторонних соглашений России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Зангезурский коридор не только станет стимулятором социально-экономической активности в регионе, но и обеспечит дополнительный канал "большого транзита" от России до иранских портов Персидского залива.

Таким образом, союзническая стратегия Москвы и Баку вписывается в общий контекст усилий России по созданию коалиции друзей в лице государств постсоветского региона.

И Азербайджану в этом плане отведена важнейшая роль", - резюмирует "Независимая газета".