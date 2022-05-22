Форвард Шамахы может перебраться в итальянскую Серию A

Бразильский нападающий азербайджанского футбольного клуба "Шамахы" Фелипе Сантос рассказал azerisport.com о том, что может продолжить карьеру на родине, передает Day.Az.

"Кроме "Шамахы", из азербайджанских клубов никто мне никаких предложений не делал. Есть просто разговоры, не более. Я пока определяюсь, что будет дальше. У меня есть также предложение от клуба Серии A Бразилии, не буду называть, от какого именно. Но решение еще не принял", - заявил Сантос.

